Der tote Buckewal "Timmy" vor der dänischen Insel Anholt. (Marcus Golejewski / dpa / Marcus Golejewski)

Schleswig-Holsteins Umweltminister Goldschmidt erklärte, die Walstrandung im vergangenen Frühjahr habe ein Schlaglicht auf den Zustand unserer Walbestände, aber auch der Meere insgesamt geworfen. Der Grünen-Politiker betonte, eine enge Abstimmung zwischen den Ressorts sei nötig, um bei Strandungen rasch handeln zu können.

Wale seien faszinierende Wesen und hätten die Strahlkraft, Botschafter für das Meer und seine Bewohner zu sein, betonte der Minister: "Unser Mitgefühl kann ein zusätzlicher Antrieb sein, dafür zu sorgen, dass sich der Zustand unserer Meere endlich wieder verbessert." Durch die Walstrandungen seien für viele Menschen die Folgen von Lärm, Verschmutzung, Nährstoffeinträgen und Überfischung so greifbar wie selten zuvor gewesen.

Zwei verendete Wale in der Ostsee

Anfang März war vor der Ostseeküste ein Buckelwal gesichtet worden, der später mehrfach unter anderem vor Timmendorfer Strand strandete. In einer umstrittenen Aktion hatte eine Privatinitiative versucht, den als "Timmy" bekannt gewordenen Wal Ende April zu retten. Der Wal wurde kurz darauf tot vor der dänischen Insel Anholt entdeckt. Zudem wurde im August ein toter Wal im Greifswalder Bodden aufgefunden.

Die Umweltminister der Länder beraten heute im sächsischen Bad Schanda unter anderem zum Meeresschutz. Dort soll auch über länderübergreifende Handlungsempfehlungen zu Walstrandungen abgestimmt werden.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.