Schleswig-Holstein verbietet PFAS in Wasserschutzgebieten. (Markus Scholz/dpa)

Umweltminister Goldschmidt von den Grünen sagte, die sogenannten Ewigkeitschemikalien bedrohten die Gesundheit und könnten sich im Wasser anreichern. Einige Stoffe stünden im Verdacht, krebserregend zu sein. 19 Pflanzenschutzmittel werden sofort verboten. Für weitere Stoffe gelten Übergangsfristen.

Nach Angaben des Ministeriums ist Schleswig-Holstein das erste Bundesland, das den Einsatz solcher Mittel in sämtlichen Wasserschutzgebieten per Verordnung untersagt. Goldschmidt forderte zugleich den Bund und die Europäische Union auf, PFAS umfassender zu regulieren.

Die Stoffgruppe umfasst mehr als 10.000 künstlich hergestellte Chemikalien, die in der Umwelt nur sehr schwer abgebaut werden. Sie werden unter anderem in Löschschaum, Pfannenbeschichtungen und Outdoor-Produkten verwendet.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.