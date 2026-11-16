Digitalisierung

Digitalisierungsminister in Schleswig-Holstein, Dirk Schrödter (Frank Molter/dpa)

Er sagte im Deutschlandfunk, man müsse sich unabhängiger von einzelnen Software-Lösungen machen und die Resilienz stärken. IT-Systeme müssten als kritische Infrastruktur behandelt und auf Anwendungen mit offenem Programmiercode umgestellt werden, betonte der CDU-Politiker. Er hatte die Verwaltung in seinem Bundesland im vergangenen Jahr auf Open-Source-Anwendungen umstellen lassen. Schrödter räumte technische Herausforderungen während des Prozesses ein; jedoch sei man nun unabhängiger.

Störungen beim Microsoft-Konzern hatten vergangene Woche weltweit für Probleme bei Behörden und Unternehmen gesorgt. Der Branchenverband Bitkom warnte, man dürfe nicht erpressbar von einem Unternehmen oder dem dahinterstehenden Land sein.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.