Besonders betroffen war die Region um Wien, wo die vielbefahrene Autobahn A21 gesperrt wurde. Dort waren zuvor mehrere Lastwagen auf schneeglatter Fahrbahn hängengeblieben, wie der Sender ORF meldete.
Der staatliche Wetterdienst Geosphere Austria ging davon aus, dass die Niederschläge erst in der Nacht auf Freitag nachlassen würden. In Wien galt am Donnerstag die zweithöchste Wetterwarnstufe, in vielen anderen Teilen Österreichs die dritthöchste Stufe.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.