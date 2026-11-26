Winterwetter

Schneechaos in Österreich - Staus bis nach Deutschland

Die ersten größeren Schneefälle dieses Winters haben in den meisten Regionen Österreichs zu vielen Verkehrsunfällen, Staus und Straßensperren geführt. Autofahrer sollten auf nicht notwendige Fahrten verzichten, sagte ein Verkehrsexperte des Autofahrerklubs ÖAMTC. Das gelte auch für Deutsche, die nach Österreich wollen. "Es sollte keiner unterwegs sein", hieß es.