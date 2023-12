Ampel-Koalition

Am Abend soll es weitere Gespräche des Kanzlers mit Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck geben. Zuversichtlich hatten sich zuvor auch die SPD-Vorsitzende Esken und FDP-Fraktionschef Dürr geäußert. Esken meinte im ZDF, sie halte eine Einigung noch in dieser Woche für möglich. Dürr sagte im Deutschlandfunk, e r sei zuversichtlich, dass die Lücke von 17 Milliarden Euro im Haushalt für das kommende Jahr geschlossen werde. Man müsse aber nun Kärrnerarbeit leisten und detailliert in einzelne Haushaltstitel schauen, wo Einsparungen möglich seien. Dies benötige jedoch Zeit. Dürr wies erneut darauf hin, dass an der Schuldenbremse festgehalten werden müsse. Der Staat müsse sich konsolidieren und mit den zur Verfügung stehenden Finanzen auskommen.