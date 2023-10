EU-Strommarkt

Der französische Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz in Hamburg (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Eine Einigung sollte bis Ende des Monats stehen, sagte Macron nach der zweitägigen Kabinettsklausur beider Länder in Hamburg. Das Thema, bei dem es auch darum gehe, welchen Strompreis die EU-Staaten ihren Industrien anbieten könnten, sei intensiv erörtert worden. Scholz erklärte, Deutschland und Frankreich bewegten sich in dieser Frage aufeinander zu. Die Regierung in Paris hat von der EU-Kommission einen niedrigen Industriestrompreis bis 2025 genehmigt bekommen. Deutschland und andere EU-Staaten wehren sich dagegen, dass Frankreich seiner Wirtschaft danach in erweitertem Maße Atomstrom zu günstigen Konditionen anbieten kann.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.