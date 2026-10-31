Gesundheit

Das teilten die Gesundheitsbehörden des zentralafrikanischen Landes mit. Derzeit gibt es auch Fälle in Kenia, Nigeria und Uganda.
Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen und löst ein hochansteckendes Fieber mit Durchfall und Blutungen aus.
Der aktuelle Ausbruch ist auch deshalb besonders schwer einzudämmen, weil es für den Erreger vom Typ Bundibugyo keinen speziellen Impfstoff gibt.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.