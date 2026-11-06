Ukrainische Einsatzkräfte am Ort eines russischen Angriffs auf Komyschuwacha in der Region Saporischschja (AFP/HANDOUT)

Bislang habe man 53 Leichen gefunden, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Saporischschja mit. Die Such- und Rettungsarbeiten dauerten auch am fünften Tag nach den Einschlägen an. Am Montag hatte eine Serie von russischen Gleitbomben den Ort getroffen, als dort Hilfsgüter verteilt wurden. Eine traf einen Bunker, in den sich viele Menschen geflüchtet hatten. Eine zweite Salve schlug nach ukrainischen Angaben ein, als Rettungskräfte nach Opfern suchten. Auf russischen Online-Kanälen wurde der Angriff damit begründet, dass von der Anlage aus Drohnenpiloten der ukrainischen Armee operierten.

Komyschuwacha liegt etwa 25 Kilometer von der Front entfernt.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.