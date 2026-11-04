Schriftsteller und Künstler Janosch ist gestorben. (Angelika Warmuth/dpa)

Geboren wurde Janosch 1931 als Horst Eckert im oberschlesischen Zabrze, damals Hindenburg. Die Stadt liegt heute in Polen. Seine Kindheit war unter anderem geprägt von Armut, Gewalt und der Alkoholkrankheit seines Vaters. "Die ersten Jahre meines Lebens waren die totale Zerstörung meiner Person", sagte der Autor mal der "Süddeutschen Zeitung".

Seine Geschichten hingegen waren eine Art Gegenentwurf zu diesen Erfahrungen: lustig, frech, weise, herzlich, emotional - und manchmal etwas wehmütig. Seine bekanntesten Protagonisten waren die Tigerente, Bär und Tiger. "Oh, wie schön ist Panama" erschien 1978.

Bis 2019 kommentierte Janosch mit "Wondrak" das Zeitgeschehen

Nach dem großen Erfolg seiner Bücher zog sich Janosch 1980 auf die Kanaren-Insel Teneriffa zurück. Von 2013 bis 2019 kommentierte er einer wöchentlichen Illustration im "Zeit"-Magazin das Zeitgeschehen. Die Zeichnungen mit seinem Alter Ego "Wondrak" wurden auch im Buch "Herr Wondrak rettet die Welt, juchhe!" zusammengefasst.

Insgesamt schuf Janosch mehr als 150 Bücher, die in über 30 Sprachen übersetzt wurden.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.