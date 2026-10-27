Die Bestsellerautorin Juli Zeh (ein Archivbild) (imago / Emmanuele Contini )

Wie die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet, beantragte Zeh ihre Entlassung als ehrenamtliche Richterin in einem Schreiben an Landtagspräsidentin Liedtke. Eigentlich würde ihre reguläre zehnjährige Amtszeit erst 2029 enden. Zur Begründung gab die 52-Jährig ihre beruflichen Verpflichtungen als Schriftstellerin und die damit verbundene hohe Arbeitsbelastung an. Die Autorin tourt derzeit mit ihrem neuen Roman "Pony Show" durch Deutschland.

Zeh war im Dezember 2018 auf Vorschlag der SPD mit einer Zweidrittelmehrheit vom Landtag gewählt und Ende Januar 2019 als Verfassungsrichterin vereidigt worden.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.