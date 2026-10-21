Europäische Proteste

Protestcamp von Schülern und Studenten auf dem Syntagma-Platz in Athen. (Socrates Baltagiannis/dpa)

Allein in Athen sollen Medienberichten zufolge 3.000 Polizisten eingesetzt werden, um Ausschreitungen wie derzeit in vielen anderen europäischen Städten zu verhindern. Auf dem Syntagma-Platz vor dem griechischen Parlament bauten Schüler und Studenten bereits Zelte auf. Ihr Protest richtet sich gegen die hohen Lebenshaltungs- und Bildungskosten. Sie fordern unter anderem niedrigere Mieten, höhere Wohnbeihilfen, mehr Studentenwohnheime sowie zusätzliche Stellen für Lehrkräfte.

Auch im öffentlichen Dienst gibt es Arbeitsniederlegungen. Dazu hatte der Gewerkschaftsdachverband Adedy aufgerufen. Die Gewerkschafter wollen sich damit solidarisch mit den Bildungsprotesten zeigen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.