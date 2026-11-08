Trauer in Krakau (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen übermittelte den Familien der Opfer ihr herzlichstes Beileid. Die EU-Außenbeauftragte Kallas schrieb auf X, es handele sich um eine Tragödie. In diesem Moment der Trauer sei Polen jedoch nicht allein. Bundeskanzler Merz schrieb auf der Plattform X, Deutschland stehe als Freund und Partner in diesen schweren Zeiten an der Seite Polens.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem schockierenden Verbrechen. Italiens Ministerpräsidentin Meloni erklärte, eine feige und inakzeptable Gewalttat habe Krakau heimgesucht. Frankreichs Staatschef Macron teilte mit, das Mitgefühl gelte Polen, den Opfern, ihren Familien und Angehörigen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.