Polen
Schüsse in Krakau: Europäische Spitzenpolitiker senden Botschaften der Solidarität

Politiker in Europa haben schockiert auf die tödlichen Schüsse in Krakau reagiert.

    Das Foto zeigt Kerzen, die auf dem historischen Hauptmarktplatz von Krakau aufgestellt wurden, nachdem ein Mann am 7. November 2026 in der Altstadt der polnischen Stadt das Feuer eröffnet und mehrere Menschen getötet hatte.
    Trauer in Krakau (AFP / WOJTEK RADWANSKI)
    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen übermittelte den Familien der Opfer ihr herzlichstes Beileid. Die EU-Außenbeauftragte Kallas schrieb auf X, es handele sich um eine Tragödie. In diesem Moment der Trauer sei Polen jedoch nicht allein. Bundeskanzler Merz schrieb auf der Plattform X, Deutschland stehe als Freund und Partner in diesen schweren Zeiten an der Seite Polens.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem schockierenden Verbrechen. Italiens Ministerpräsidentin Meloni erklärte, eine feige und inakzeptable Gewalttat habe Krakau heimgesucht. Frankreichs Staatschef Macron teilte mit, das Mitgefühl gelte Polen, den Opfern, ihren Familien und Angehörigen.
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.