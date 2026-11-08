Trauer in Krakau (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

In diesem Moment der Trauer sei Polen jedoch nicht allein. Bundeskanzler Merz schrieb auf der Plattform X, Deutschland stehe als Freund und Partner in diesen schweren Zeiten an der Seite Polens.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem schockierenden Verbrechen. Italiens Ministerpräsidentin Meloni erklärte, eine feige und inakzeptable Gewalttat habe Krakau heimgesucht. Frankreichs Staatschef Macron teilte mit, das Mitgefühl gelte Polen, den Opfern, ihren Familien und Angehörigen.

Täter offenbar mit rechtsextremer Ideologie

Die Regierung hat inzwischen neue Details zu dem Vorfall bekanntgegeben. Premierminister Tusk teilte am Abend mit, dass an der Wohnadresse des Täters drei weitere Leichen gefunden worden seien. Offenbar handelt es sich um Familienangehörige.

Bei ⁠den Schüssen ⁠auf dem auch bei Touristen beliebten Marktplatz von Krakau wurden vier Frauen sowie zwei ​Männer getötet. Unter ihnen ist nach Regierungsangaben eine Person mit britischer Staatsangehörigkeit. Zudem gibt es mindestens 15 Verletzte, darunter auch Menschen aus Deutschland, Österreich, Portugal, Russland und Großbritannien.

Der ​Täter habe mit einer Langwaffe militärischer Bauart wahllos auf Passanten gefeuert. Er sei angeschossen und festgenommen worden, hieß es. Polens Innenminister Kierwinski sagte, alles deute darauf hin, dass der Schütze von rechtsextremer Ideologie beeinflusst sei. Präsident Nawrocki kündigte für heute und morgen eine landesweite Staatstrauer an.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.