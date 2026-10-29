Das statistische Bundesamt in Wiesbaden (Bildagentur-online / Universal Ima / Bildagentur-online / Schoening)

Insgesamt hatten Gemeinden und Gemeindeverbände Verbindlichkeiten in Höhe von 379 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 2024 hatte es einen Anstieg um 6,3 Prozent gegeben. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag im vergangenen Jahr bei 4.907 Euro.

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um die sogenannten integrierten kommunalen Schulden. Dazu gehören neben den Kernhaushalten die Schulden der Extrahaushalte und sonstigen öffentlichen Fonds sowie der Einrichtungen und Unternehmen.

Die höchste Pro-Kopf-Verschuldung hatten Ende 2025 die Kommunen in Hessen mit über 6.760 Euro, die geringste verzeichnete Brandenburg mit gut 2.730 Euro.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.