Die Proteste in Frankreich gegen die Bedingungen im Bildungswesen gehen weiter. (Anadolu Agency/IMAGO/Muhammed Said Tako)

Die Zahl der blockierten Schulen ging laut Bildungsministerium aber zurück. Heute früh waren nach vorläufigen Zahlen 375 Einrichtungen vollständig oder teilweise geschlossen. Das seien etwa 30 Prozent weniger als gestern, hieß es.

Seit Tagen demonstrieren Schüler an französischen Gymnasien für mehr Geld, um marode Gebäude zu sanieren und Lehrermangel zu beheben. Dem Protest haben sich mittlerweile Studenten, Lehrkräfte und Bildungsgewerkschaften angeschlossen. Am Nachmittag wollen sie in Paris und in anderen Städten auf die Straße gehen. In einer Erklärung hieß es, die Regierung habe bisher nicht ausreichend auf die Forderungen der Schüler und Studenten reagiert.

Gestern Abend hatte Premierminister Lecornu neben besseren Lernbedingungen mehr Vertretungslehrer und bauliche Maßnahmen an Gebäuden in Aussicht gestellt. Finanziellen Zusagen erteilte er unter Verweis auf die angespannte Haushaltslage eine Absage.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.