Frankfurt
Schuster bleibt Präsident des Zentralrats der Juden
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, ist für eine vierte Amtszeit gewählt worden.
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Auf der Ratsversammlung in Frankfurt wurde er für vier weitere Jahre bestätigt. Es gab keine Gegenkandidaten.
Schuster steht seit zwölf Jahren an der Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland. In dem Dachverband sind mehr als 100 Gemeinden organisiert.
Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.