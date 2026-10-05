Lebensmittel in Plastikverpackungen (Imago / Jochen Tack)

Die Koalitionsfraktionen aus Union und SPD im Bundestag planen nach übereinstimmenden Medienberichten eine neue Steuer auf Kunststoff. Demnach sollen ab Juli kommenden Jahres je Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig werden. Damit sollten Anreize geschaffen werden, den Verbrauch solcher Materialien zu verringern. Weiter heißt es, die Bundesregierung rechne mit jährlichen Mehreinnahmen von knapp 1,5 Milliarden Euro. Steuerpflichtig sollen dem Entwurf zufolge Verpackungen und Verbundmaterial sein, wenn deren Kunststoffanteil über fünf Prozent beträgt. Erfasst werden damit unter anderem auch Folien, Verschlüsse, Deckel und Kunststoffkapseln.

Die Steuer soll bei der Herstellung, dem Verbringen oder der Einfuhr der entsprechenden Verpackungen anfallen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.