Weiterer Anlauf

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson (Archiv) (picture alliance/TT NEWS AGENCY/Claudio Bresciani)

Der konservative Politiker wurde von Parlamentspräsident Norlén beauftragt, in den nächsten sieben Tagen eine Regierung zu bilden. Die zuvor beauftragte Zentrumspolitikerin Ringqvist erhielt im Parlament für ihren Vorschlag keine Mehrheit. Auch die Sozialdemokratin Andersson war mit der Regierungsbildung gescheitert. Nach vier gescheiterten Versuchen muss in Schweden das Parlament neugewählt werden.

Kristersson regiert derzeit mit einer Drei-Parteien-Koalition. Sie hat seit der Wahl vor mehr als sieben Wochen keine Mehrheit mehr.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.