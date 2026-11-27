Für viele Rentner ist bisher ungewiss, was die Reform der Altersabsicherung in Zukunft bedeutet. (picture alliance / dpa / Philip Dulian)

Schweitzer will die Möglichkeit der abschlagsfreien Rente für Menschen mit 45 Versicherungsjahren im Grundsatz erhalten, allerdings die Kriterien dafür verschärfen. Der SPD-Politiker sagte in Berlin, die meisten Menschen könnten weiterhin nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen. Aber rund 27 Prozent der heutigen Anspruchsberechtigten könnten dies künftig nicht mehr.

Arbeitslosigkeit nicht mehr anrechnen

Schweitzer betonte, jeder, der gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt habe, solle nach 45 Jahren in den Ruhestand wechseln können. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosen-, Kranken- oder Kurzarbeitergeld sowie Beschäftigungszeiten mit Minijobs und freiwillige Beiträge sollen dagegen nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Rentenkommission hatte eine Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 vorgeschlagen. Darauf pochen CDU und CSU, die SPD stellte sich dagegen.

Zuvor hatten Unionspolitiker den Vorschlag gemacht, die Möglichkeit der sogenannten Rente mit 63 auf Menschen mit niedrigen Einkommen zu beschränken. Dabei geht es um Erwerbstätige, die höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommen verdient haben. Dann hätten bis zu 90 Prozent der heute Berechtigten keinen Anspruch mehr auf die frühere abschlagsfreie Rente.

Perspektivisch auch Selbstständige einbeziehen

Mit der Einführung einer gesetzlichen Kapitalrente könne das Rentenniveau in den 2040er-Jahren auf mehr als 50 Prozent steigen, sagte Schweitzer. Ohne Reform würde es auf rund 46 Prozent sinken.

Zudem sollen perspektivisch neue Selbstständige und Bundestagsabgeordnete ‌in ‌die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. "Wir werden eine der größten ​Rentenreformen in der jüngeren Geschichte unseres Landes bekommen", sagte Schweitzer. Die Rente werde in Zukunft stabil sein.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.