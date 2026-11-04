Brand in Crans-Montana

Die Schweiz übernimmt die Krankenhauskosten für die italienischen Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana (Archivbild). (AFP / MAXIME SCHMID)

Die Regierung in Bern teilte mit, man werde ausnahmsweise auf die Forderungen verzichten. Diese belaufen sich auf umgerechnet 1,6 Millionen Euro.

Vorausgegangen war deutliche Kritik aus Italien. Der italienische Botschafter in der Schweiz, Cornado, hatte erklärt, sein Land werde die Krankenhausrechnungen nicht bezahlen. Italiens Ministerpräsidentin Meloni bezeichnete die Forderung unter anderem als Beleidigung.

Zwölf italienische Opfer waren zunächst in der Schweiz behandelt worden, bevor sie in Krankenhäuser ihres Heimatlandes verlegt wurden. Nach dem Freizügigkeitsabkommen mit der EU übernimmt grundsätzlich jedes Land die Behandlungskosten seiner Staatsangehörigen.

Bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana waren 41 überwiegend junge Menschen ums Leben gekommen, darunter sechs Italiener. Gegen die Barbetreiber wird unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.