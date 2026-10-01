Eisvolumen

Die mittlere Eisdicke einzelner Schweizer Gletscher hat demnach um 2,5 bis vier Meter abgenommen. Zuletzt ist 2022 so viel Eismasse geschmolzen. Insgesamt war der Eisverlust in den vergangenen fünf Jahren fast doppelt so hoch wie in den fünf Jahren davor. Gemessen werden regelmäßig 23 der rund 1.400 Schweizer Gletscher.
Nullgradgrenze steigt jedes Jahrzehnt deutlich an
In diesem Jahr gab es bereits zu Jahresanfang deutlich weniger Schnee als im Durchschnitt, die Nullgradgrenze lag an 76 Tagen im Winterhalbjahr 2025/26 über 4.000 Metern. Laut dem nationalen Wetterdienst der Schweiz steigt die Nullgradgrenze seit 1970 um fast 100 Meter pro Jahrzehnt. Im September 2025 hat dem Gletschermessnetz zufolge selbst auf 3.500 Metern kein Schnee mehr gelegen. Insgesamt verloren die Gletscher von Juli bis September rund 2.200 Milliarden Liter Wasser. Kleine Gletscher sind inzwischen verschwunden.
Ähnliche Probleme erwarten Fachleute für Österreich und Deutschland. Die vier letzten deutschen Gletscher haben bis 2025 innerhalb von zwei Jahrenmehr als ein Viertel ihrer Fläche verloren.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.