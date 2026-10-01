Eisvolumen

Schweizer Alpengletscher schmelzen um fast 6 Prozent ab

Durch den Sommer in diesem Jahr sind in der Schweiz rund 5,5 Prozent des Eisvolumens der Gletscher geschmolzen, wie Zahlen des Schweizerischen Gletschermessnetzes zeigen. Von dort heißt es: Das Jahr war verheerend für die Gletscher.