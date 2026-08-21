Erweitertes Handelsabkommen

Die Flagge der Schweiz (Symbolbild) (imago stock&people)

Das teilte das Schweizer Wirtschaftsministerium nach Gesprächen mit dem chinesischen Handelsminister Wentao in Bern mit. Nach Angaben beider Länder sollen künftig nahezu alle Exporte aus der Schweiz ohne Zölle nach China gelangen. Bislang war das nur bei etwa der Hälfte der Ausfuhren der Fall. Umgekehrt können fast alle Waren aus China bereits zollfrei in die Schweiz eingeführt werden.

Das überarbeitete Abkommen soll zudem den Marktzugang für Schweizer Investoren in China erleichtern und den Dienstleistungs- sowie Digitalhandel stärker einbeziehen. Auch Bestimmungen zu Umwelt- und Arbeitsrechten wurden ausgebaut. Die Unterzeichnung ist noch für dieses Jahr vorgesehen. China ist nach der EU und den USA der drittwichtigste Handelspartner der Schweiz.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.