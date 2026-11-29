Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine diskutiert die Schweiz vermehrt über ihre außenpolitische Neutralität und ihre Waffenexporte. (IMAGO / Panthermedia)

Das Schweizer Fernsehen SRF sieht in seiner jüngsten Trendberechnung eine leichte Tendenz hin zum Ja.

In dem Referendum geht es um das Kriegsmaterialgesetz, das Ende vergangenen Jahres gelockert wurde. Es sieht Ausfuhr-Erleichterungen in 36 westliche Zielländer vor. In der Volksabstimmung wird entschieden, ob diese Regelung auch künftig Bestand haben wird.

In einem weiteren Referendum stimmen die Schweizer über strengere Auflagen für lautes Feuerwerk ab. Hier sagt die SRF-Trendrechnung eine Annahme vorher. Die Abstimmung war unter anderem von Tierschutzorganisationen angeregt worden.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.