Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine diskutiert die Schweiz vermehrt über ihre außenpolitische Neutralität und ihre Waffenexporte. (IMAGO / Panthermedia)

In dem Referendum ging es um den Fortbestand des Kriegsmaterialgesetzes, das Ende vergangenen Jahres gelockert wurde. Es sieht Ausfuhr-Erleichterungen in 36 westliche Zielländer vor. Unter anderem entfällt die Verpflichtung, dass Käufer die Waffen nur mit Zustimmung der Schweiz an andere Länder weitergeben dürfen.

In einem weiteren Referendum stimmten die Schweizer für strengere Auflagen für lautes Feuerwerk. Die Ja-Stimmen erreichten knapp 60 Prozent. Die Abstimmung darüber war unter anderem von Tierschutzorganisationen angeregt worden.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.