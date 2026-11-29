Der Export von Waffen in 36 Partnerländer soll erleichtert werden. (picture alliance / Keystone / Alessandro Della Valle )

Ein Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen und Nichtregierungsorganisationen lehnt eine Lockerung ab. Sie befürchten, dass in der Schweiz hergestellte Waffen in Kriegsgebieten landen könnten. Die Regierung in Bern fürchtet um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Rüstungsindustrie und schlägt deshalb eine Gesetzesänderung vor. So soll der Export von Waffen in 36 Partnerländer erleichtert werden, darunter die EU-Mitgliedsstaaten, Großbritannien und die USA. Direkte Lieferungen an Länder, die in Kriege verwickelt sind, bleiben aber verboten. Umfragen deuten auf ein knappes Ergebnis hin.

In einem weiteren Referendum stimmen die Schweizer über ein Verbot von Feuerwerkskörpern für Privatpersonen ab.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.