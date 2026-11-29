Agit Kabayel, Weltmeister der WBC im Schwergewicht, freut sich nach seinem Sieg. (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Der 34 Jahre alte Bochumer besiegte in Düsseldorf den Albaner Nelson Hysa durch technischen K.o. in der zweiten Runde. Für Kabayel war es der 28. Sieg im 28. Profikampf.

Kabayel war im Juni vom Verband World Boxing Council (WBC) zum Weltmeister erklärt worden, nachdem der ukrainische Dreifach-Champion Alexander Usyk seine Titel niedergelegt hatte. Nun verteidigte Kabayel seinen Gürtel erstmals - und wurde seiner Favoritenrolle gegen den 42 Jahre alten und zuvor ungeschlagenen Hysa gerecht.

Kabayel ist der erste deutsche Schwergewichts-Weltmeister seit Box-Ikone Max Schmeling. Sein langfristiges Ziel ist, alle vier Gürtel im Schwergewicht zu vereinen. Dafür will er auch gegen die Topstars der Schwergewichts-Szene antreten. Bisher hatte er laut der Nachrichtenagentur SID noch keine Gegner von Weltformat.

Wunsch nach mehr Anerkennung

Nach dem Kampf äußerte der Boxweltmeister seinen Wunsch nach Anerkennung durch die deutsche Politik. Er hätte sich nach seiner Hochstufung über einen Anruf des Bundeskanzlers gefreut, sagte Kabayel. Der Ministerpräsident und der Präsident Kurdistans hätten hingegen direkt nach seinem Sieg gegen Hysa angerufen bekommen, sagte der Boxer mit kurdischen Wurzeln.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.