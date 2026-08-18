Nordrhein-Westfalen

Schwerlasttransporter mit Baukran umgekippt (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Ein großer Baukran war von einem Schwerlasttransporter über die Mittelleitplanke gestürzt und hatte in beide Richtungen die Fahrbahnen blockiert. Die Polizei erklärte, die Bergung des Krans gestalte sich schwierig. Zudem sei Kraftstoff ausgelaufen, der beseitigt werden müsse, und es seien Reparaturarbeiten nötig. Erst dann könne die Strecke zwischen Kamen/Bergkamen und Lünen-Süd wieder freigegeben werden.

Ursache des Unfalls war ein geplatzter Reifen an dem Schwerlasttransporter; der Fahrer und ein Beifahrer wurden leicht verletzt.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.