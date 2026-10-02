Stockholm
Schwierige Regierungsbildung in Schweden: Wahlsiegerin Andersson soll zweiten Anlauf starten

In Schweden ist die ehemalige Ministerpräsidentin Andersson von den Sozialdemokraten erneut mit der Bildung einer Regierung beauftragt worden.

    Die sozialdemokratische Parteivorsitzende Magdalena Andersson spricht in schwedischen Parlament in ein Mikrofon. Dahinter eine von innen beleuchtete blaue Wand.
    Die sozialdemokratische Parteivorsitzende Magdalena Andersson. (picture alliance / TT NEWS AGENCY / Jonas Ekströmer)
    Parlamentspräsident Norlen begründete das mit der knappen Mehrheit des Mitte-Links-Lagers im Parlament. Erste Sondierungsgespräche zwischen den vier Parteien waren Anfang der Woche gescheitert. Andersson hatte daraufhin den Regierungsauftrag zurückgegeben.
    Die Sozialdemokraten hatten die Wahl in Schweden Mitte September gewonnen. Das Mitte-Links-Bündnis kommt auf 176 Parlamentssitze, das konservative Lager des bisherigen Ministerpräsidenten Kristersson auf 173.
    Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.