Parlamentspräsident Norlen begründete das mit der knappen Mehrheit des Mitte-Links-Lagers im Parlament. Erste Sondierungsgespräche zwischen den vier Parteien waren Anfang der Woche gescheitert. Andersson hatte daraufhin den Regierungsauftrag zurückgegeben.
Die Sozialdemokraten hatten die Wahl in Schweden Mitte September gewonnen. Das Mitte-Links-Bündnis kommt auf 176 Parlamentssitze, das konservative Lager des bisherigen Ministerpräsidenten Kristersson auf 173.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.