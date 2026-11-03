Unabhängigkeit von US-Konzernen

Schulunterricht mit Laptops an einer Schule in Oldenburg. (picture alliance / Hauke-Christian Dittrich)

Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wollen dadurch eine größere Unabhängigkeit von der Software amerikanischer Konzerne wie Microsoft oder Google erreichen. Wie gestern am Rande des Digital-Gipfels der Bundesregierung in Berlin bekannt wurde, bildet ein System des deutschen Unternehmens "Nextcloud" die technische Basis der Plattform. Es handelt sich um kostenfreie sogenannte Open-Source-Software.

Experten sehen vor allem im Schulalltag, in dem Kinder frühzeitig im Umgang mit digitalen Werkzeugen geprägt werden, die Gefahr langfristiger Bindungen an die Systeme der US-Konzerne. Auch in anderen staatlichen Bereichen wie etwa der Verwaltung gibt es Bestrebungen nach einer größeren Unabhängigkeit von amerikanischer Software.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.