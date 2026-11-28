Großbritannien, das bei einem Bohrstopp verheerende wirtschaftliche Folgen für die Inseln ​befürchtet hatte, begrüßte den Beschluss. (picture alliance / Westend61 / Serjunco)

Das UNO-Gericht wies einen Antrag Argentiniens gegen die Bohrungen ab. Nach britischen Angaben sollen die Arbeiten im kommenden Frühjahr beginnen. Der Seegerichtshof argumentierte, dass Argentinien die Inseln vor seiner der Küste für sich beanspruche reiche noch nicht als Begründung dafür aus, die Bohrungen zu stoppen.

Die Falklandinseln werden seit mehr als 200 Jahren von Großbritannien kontrolliert. Anfang der 80er Jahre hatte Argentinien die Inseln besetzt. Großbritannien eroberte sie in einem 74 Tage dauernden Krieg zurück.

Argentinien hat neben dem Verfahren in Hamburg ein internationales Schiedsverfahren gestartet, bei dem der endgültige Status der Falklandinseln geklärt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.