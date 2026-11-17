Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. (Archivbild) (Kay Nietfeld/dpa)

Das Deutschlandbild, das ihm in Medien anderer Länder begegne, sei in aller Regel deutlich positiver und wohlwollender als das Deutschlandbild, das deutsche Medien zeichneten, sagte der CDU-Vorsitzende bei einer Festveranstaltung zum 120-jährigen Bestehen des Vereins der Ausländischen Presse (VAP) in Berlin. Vielleicht liege es an einem größeren Abstand zum Berichterstattungsgegenstand. Vielleicht seien die Korrespondenten auch weniger getrieben von der Aufregung des Tagesgeschäfts, mutmaßte er. Die Fragen der ausländischen Journalisten finde er zudem "gelegentlich interessanter" als die der deutschen Kollegen.

Der 1906 in Berlin gegründete VAP gehört zu den ältesten Journalistenvereinigungen in Deutschland. Ihm gehören ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten an, die für ihre Heimatredaktionen über Deutschland berichten. Der Verein hat nach eigenen Angaben aktuell mehr als 350 Mitglieder aus 63 Ländern.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.