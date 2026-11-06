Der Sektenführer Paul Mackenzie wurde in Kenia mit weiteren Angeklagten schuldig gesprochen. (picture alliance / Anadolu / Lucas Mukasa)

Wie das Hohe Gericht in Mombasa bekannt gab, erhielt er 100 Jahre Haft für die Morde durch vorsätzliches Verhungernlassen. Weitere 100 Jahre Gefängnis wurden wegen der Morde durch direkte Gewalteinwirkung gegen Kinder verhängt.

Mackenzie war bereits Mitte Oktober wegen des Mordes an 191 Menschen schuldig gesprochen worden. Bei einem Großteil der Opfer handelte es sich um Kinder. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der selbsternannte Pastor seine Anhänger aufgefordert hatte, sich zu Tode zu hungern, um Jesus zu begegnen.

Mackenzie war im April 2023 festgenommen worden, nachdem Menschenrechtsgruppen den Behörden einen Hinweis auf die Sekte gegeben hatten. Bei den darauffolgenden Ermittlungen stieß die Polizei in einem Wald auf mehr als 400 Leichen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.