Der Grünen-Politiker Janosch Dahmen (Kay Nietfeld/dpa)

Dahmen sagte im Deutschlandfunk, im internationalen Vergleich gingen die Menschen hierzulande zu häufig zum Arzt . Bei der ambulanten Versorgung sei eine Reform notwendig. Dies habe die Bundesregierung versäumt. Die Äußerungen von GKV-Chef Gassen zu möglichen Selbstzahler-Terminen bei Ärzten für Patienten seien berechtigte Warnungen und keine "Angstkampagne". Aber es sei nicht richtig, wenn Patienten doppelt zur Kasse gebeten würden, erklärte Dahmen.

Gassen hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass er angesichts von Honorarkürzungen erwarte, dass die Praxen künftig Privatsprechstunden anböten, die selbst bezahlt werden müssten - auch von Kassenpatienten. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen sprach von einer "Angst-Kampagne".

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.