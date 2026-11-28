Der ukrainische Präsident Selenskyj (IMAGO / Ukrinform / Volodymyr Tarasov)

Das habe er der italienischen Ministerpräsidentin Meloni in einem Telefonat bestätigt, teilte Selenskyj mit. Meloni hatte Kiew zuvor ⁠davor gewarnt, den Krieg auf ⁠das Mittelmeer auszuweiten. In einem Interview mit der britischen BBC hatte Selenskyj zunächst erklärt, die Ukraine greife nie ohne Abstimmung mit seinen Partnern an.

Hintergrund ist der ukrainische Angriff auf das russische Kriegsschiff "Merkury" im Hafen der libyschen Stadt Bengasi. Dabei wurden Armeeangaben zufolge zwei libysche Soldaten getötet. Die ukrainische Regierung betonte, der Einsatz habe sich gegen das russische Militär und nicht gegen Libyen gerichtet.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.