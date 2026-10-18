Der ukrainische Präsident Selenskyj (IMAGO / Ukrinform / Volodymyr Tarasov)

Sollte sich Washington auf Moskaus Seite stellen, könnte sein Land nicht überdauern, sagte Selenskyj in einem Interview mit dem US-Sender NBC im Hinblick auf die jüngsten Schritten von US-Präsident Trump. Dieser hatte eine Aussetzung von neuen Sanktionen gegen Russland angeordnet und mit dem Kreml eine Vereinbarung über Diesel-Lieferungen getroffen.

Er erklärte, dass die USA seit dem Wochenende wieder Geheimdienstinformationen an Kiew lieferten. Er sei dankbar für die Aufhebung der Blockade, die drei Tage gedauert habe. Die Informationen seien entscheidend, um rechtzeitig vor ballistischen Raketen aus Russland zu warnen, betonte Selenskyj. Das militärisch wichtige Satelliteninternet Starlink funktioniere dagegen über der Ukraine weiterhin nur eingeschränkt. Er vermute, dass die US-Regierung damit eine Botschaft senden wolle. In einem Gespräch mit dem Medienhaus Bloomberg fügte Selenskyj hinzu, er habe den Eindruck, dass man die Ukraine zu einer Kapitulation überreden wolle.

Präsident Trump warf Selenskyj auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social erneut vor, den Krieg mit Russland nicht beenden zu wollen. Russland führt seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.