Abfangraketen

Der ukrainische Präsident Selenskyj vor einem Flugabwehrraketensystem vom Typ «Patriot». (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Auf der Online-Plattform X sprach er von einer starken Entscheidung des Außenministeriums in Washington. Allerdings werde bis zur Auslieferung der 500 Patriots eine längere Zeit vergehen. Da die Systeme aber dringend benötigt würden schlug Selenskyj vor, dass die USA und europäische Verbündete zunächst Raketen aus ihren Beständen an die Ukraine abgeben und diese dann später durch die nun neu bestellten Waffen ersetzen. Die USA hatten den Verkauf gestern genehmigt. Die Finanzierung soll unter anderem durch Kanada, Norwegen und Deutschland erfolgen.

Der Verkauf habe einen Wert von über zwei Milliarden US-Dollar, hieß es weiter. Demnach handelt es sich um Raketen des Typs PAC-3.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.