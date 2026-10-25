Der ukrainische Präsident Selenskyj (IMAGO / Ukrinform / Volodymyr Tarasov)

Das wichtigste Ergebnis wäre, wenn die Voraussetzungen für einen Gipfel auf höchster Ebene geschaffen würden - zwischen US-Präsident Trump, Kremlchef Putin und ihm, sagte Selenskyj in einem Interview des ukrainischen Fernsehens. Nur direkte Gespräche der drei Staatschefs könnten die wichtigsten Probleme lösen, die bisher einen Weg zum Frieden blockierten. Bislang hat Putin jedes Treffen mit Selenskyj verweigert.

Der US-amerikanische Chef-Unterhändler Witkoff hatte vor kurzem mit Vertretern der Ukraine und Russlands das Dreiertreffen der Regierungsdelegationen vereinbart. Ein Tagungsort ist noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.