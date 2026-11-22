Die Krimbrücke war nach den Angriffen teilweise eingestürzt. (- / AP / dpa / -)

Kremlchef Putin müsse verstehen, dass diese nicht stehen bleiben werde, sagte Selenskyj dem US-Sender NBC. Er verwies darauf, dass das russische Militär in der Ukraine immer wieder Infrastruktur attackiere. Darauf müsse sein Land reagieren, betonte Selenskyj. Die ukrainischen Streitkräfte hatten die von Russland gebaute Krimbrücke in dieser Woche bereits dreimal getroffen und dabei einen Teil der Autotrasse zerstört. Seit Kriegsbeginn dient sie auch als Nachschubroute zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.