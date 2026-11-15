Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: Die USA haben eine NATO-Mitgliedschaft seines Landes bei gleichzeitigen Gebietsabtretungen an Russland ins Gespräch gebracht. (Peter Morrison / AP / dpa / Peter Morrison)

Selenskyj sagte vor Journalisten, amerikanische Unterhändler hätten die Frage gestellt, ob die Ukraine ihren Anspruch auf den Osten des Landes im Gegenzug für eine Mitgliedschaft in der NATO aufgeben würde. Das sei das erste Mal gewesen, dass dies angesprochen worden sei. Selenskyj bekräftigte, dass die Ukraine zwar nicht bereit sei, eigenes Territorium aufzugeben. Sollte sein Land jedoch umfassende Sicherheitsgarantien sowie starke und finanziell gut ausgestattete Streitkräfte und Mittel für den Wiederaufbau erhalten, werde er die Frage der Bevölkerung in einem Referendum vorlegen.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen einen russischen Angriffskrieg. Stark umkämpft ist unter anderem der an Russland grenzende Osten des Landes. Unterhändler der Kriegsparteien verhandeln derzeit unter Vermittlung der USA.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.