Präsident Selenskyj sprach von einer - Zitat - "brutalen Safari", mit der Russland gezielt Jagd auf Menschen mache. Das habe längst die Grenzen dessen überschritten, was sich ein normaler Mensch vorstellen könne, schrieb er auf Telegram.
In Russland hatte das Verteidigungsministerium gemeldet, dass es in der Nacht über verschiedenen Regionen mehr als 450 ukrainische Drohnen abgeschossen habe. Zudem hätten die russischen Streitkräfte ein Frachtschiff im Schwarzen Meer nahe dem ukrainischen Hafen Odessa angegriffen, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.