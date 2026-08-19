Ukraine-Krieg
Selenskyj: Vier Tote bei "Drohnen-Safari" in Cherson

Russland hat nach ukrainischen Behördenangaben bei einem Drohnenangriff auf einen Kleinbus in der südukrainischen Stadt Cherson mindestens vier Menschen getötet und fünf weitere verletzt.

    Ukraine, Cherson: Autos fahren auf einer Straße in der Nähe der Frontstadt in der Südukraine, die mit einem Anti-Drohnennetz überspannt ist.
    Vier Tote bei "Drohnen-Safari" in Cherson (Efrem Lukatsky/AP/dpa)
    Präsident Selenskyj sprach von einer - Zitat - "brutalen Safari", mit der Russland gezielt Jagd auf Menschen mache. Das habe längst die Grenzen dessen überschritten, was sich ein normaler Mensch vorstellen könne, schrieb er auf Telegram.
    ⁠In Russland hatte das Verteidigungsministerium gemeldet, ⁠dass ⁠es ⁠in der Nacht über verschiedenen Regionen mehr als 450 ukrainische Drohnen abgeschossen habe. Zudem hätten die russischen Streitkräfte ⁠ein Frachtschiff im Schwarzen Meer ⁠nahe dem ukrainischen Hafen Odessa angegriffen, hieß es.
    Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.