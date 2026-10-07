Ukraine
Selenskyj warnt vor neuem Großangriff Russlands und bittet um mehr Waffen zur Verteidigung

Die Ukraine rechnet nach den Worten von Präsident Selenskyj mit einem neuen Großangriff des russischen Militärs.

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj steht bei seinem Besuch auf einem Truppenübungsplatz vor einem Flugabwehrsystem vom Typ "Patriot".
    Die Ukraine braucht nach Ansicht ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehr Waffen, um russische Angriffe abwehren zu können. Im Bild ein Flugabwehrsystem vom Typ "Patriot". (picture alliance / dpa / Jens Büttner)
    In seiner abendlichen Videoansprache verwies Selenskyj auf Informationen des Geheimdienstes. Er rief die Bevölkerung auf, die Warnmeldungen vor Raketenangriffen zu beachten. Die ukrainischen Streitkräfte seien bereit zu reagieren, soweit es die Verteidigungsmittel zuließen. Zugleich bat Selenskyj verbündete Staaten um weitere Waffenlieferungen.
    Die ukrainische Flugabwehr leidet unter Munitionsmangel vor allem bei Waffensystemen, mit denen sich ballistische Raketen bekämpfen lassen.
    Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.