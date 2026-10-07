In seiner abendlichen Videoansprache verwies Selenskyj auf Informationen des Geheimdienstes. Er rief die Bevölkerung auf, die Warnmeldungen vor Raketenangriffen zu beachten. Die ukrainischen Streitkräfte seien bereit zu reagieren, soweit es die Verteidigungsmittel zuließen. Zugleich bat Selenskyj verbündete Staaten um weitere Waffenlieferungen.
Die ukrainische Flugabwehr leidet unter Munitionsmangel vor allem bei Waffensystemen, mit denen sich ballistische Raketen bekämpfen lassen.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.