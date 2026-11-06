Regierungskrise in Paraguay

Paraguays Präsident Santiago Peña muss sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen (Archivbild) (Heather Khalifa / FR172147 AP / dpa / Heather Khalifa)

Der Senat kam zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, um über die Zukunft von Präsident Peña zu entscheiden. Dieser muss sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Der rechtsgerichtete Staatschef beantragte einen Aufschub um drei Tage, um sich auf das Verfahren vorzubereiten.

Hintergrund ist die Insolvenz der Digitalbank Ueno. Rund drei Millionen Kunden sind betroffen und haben teilweise keinen Zugriff auf ihr Geld. Die Opposition wirft Peña vor, in den Skandal verwickelt zu sein. Er war bis vor anderthalb Jahren selbst Aktionär der Unternehmensgruppe, die Ueno kontrolliert. Außerdem hatte seine Regierung große Summen der staatlichen Rentenversicherung bei der Bank angelegt.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.