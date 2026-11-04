Wahlversprechen von Lula

In der Stichwahl hat sich Brasiliens Präsident Lula doch noch den Sieg und damit eine vierte Amtszeit gesichert (picture alliance / Anadolu / Nicolas Hernandez)

Das Gesetz zur öffentlichen Sicherheit stärkt die Befugnisse der Regierung und stellt mehr Mittel für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität bereit. Zudem sieht es härtere Strafen für Anführer und Mitglieder krimineller Gruppierungen vor.

Lula hatte den Schritt wenige Tage nach seiner Wiederwahl vorgeschlagen. Die breite Zustimmung zu der Sicherheitsreform gilt als Erfolg für den linksgerichteten Politiker, der bei der Stichwahl Ende Oktober im Amt bestätigt wurde. Nun kann er auf der Grundlage des Gesetzes ein Ministerium für öffentliche Sicherheit einrichten und damit ein zentrales Wahlversprechen einlösen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.