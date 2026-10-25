Wahlsonntag

Während in Serbien Parlamentswahlen stattfinden, wird in Bulgarien über das Präsidentenamt abgestimmt (Symbolbild). (picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt)

Rund 6,4 Millionen Bürger sind aufgerufen, über die insgesamt 250 Sitze zu bestimmen. Die Wahllokale haben bis 20 Uhr geöffnet . Das Ergebnis entscheidet darüber, ob der frühere Staatspräsident Vucic seine Macht bewahren kann. Er bestimmt in wechselnden Funktionen bereits seit 2012 die Politik in Serbien - begleitet unter anderem von Korruptionsvorwürfen. Ende September trat er von seinem Präsidentenamt zurück, um im Falle eines Wahlerfolgs seiner Partei SNS Regierungschef zu werden. Herausgefordert wird er von der Liste der neuen Studentenbewegung. Kurz vor der Wahl lagen beide Seiten in Umfragen Kopf an Kopf.

In Bulgarien stehen heute unterdessen Präsidentschaftswahlen an. In dem EU- und NATO-Land bewerben sich 27 Personen um das höchste Staatsamt. Umfragen sahen die amtierende Präsidentin Jotowa zuletzt vorne. - Die Wahllokale dort haben bis 19 Uhr unserer Zeit geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.