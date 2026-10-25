Wahlsonntag

Während in Serbien Parlamentswahlen stattfinden, wird in Bulgarien über das Präsidentenamt abgestimmt (Symbolbild). (picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt)

Journalisten berichteten über eine große Beteiligung an der Abstimmung. Das Ergebnis entscheidet darüber, ob der frühere Staatspräsident Vucic seine Macht bewahren kann. Er bestimmt in wechselnden Funktionen seit 2012 die Politik in Serbien - begleitet von Korruptionsvorwürfen. Ende September trat er von seinem Präsidentenamt zurück, um im Falle eines Wahlerfolgs seiner Partei SNS Regierungschef zu werden. Herausgefordert wird er von der Liste der neuen Studentenbewegung. Kurz vor der Wahl lagen beide Seiten in Umfragen Kopf an Kopf.

Im Nachbarland Bulgarien stehen heute Präsidentschaftswahlen an. In dem EU- und NATO-Land bewerben sich 27 Personen um das höchste Staatsamt. Umfragen sehen die amtierende Präsidentin Jotowa vorne.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.