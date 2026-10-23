Vor Parlamentswahl

Proteste in der Hauptstadt Belgrad vor den Parlamentswahlen in Serbien (Petr David Josek / AP / dpa / Petr David Josek)

Sie zogen am Abend durch die Straßen von Belgrad und versammelten sich schließlich auf dem Salvija-Platz der Hauptstadt zu einer Kundgebung. Die neue Gruppierung fordert bei der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag die Macht des Populisten Vucic heraus, der die Politik in Serbien seit 14 Jahren dominiert. Sie wird von einer studentischen Protestbewegung getragen, die sich unter anderem gegen Korruption richtet.

Meinungsumfragen sehen die Studentenliste in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Vucics Serbischer Fortschrittspartei.

Vucic war Ende September nach neun Jahren von seinem Amt als Präsident zurückgetreten und kandidiert nun für den Posten des Regierungschefs, den er bereits in den drei Jahren vor seiner Zeit als Präsident innehatte.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.