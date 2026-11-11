Angetretene Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr beim feierlichen Gelöbnis in Zweibrücken. (imago / Björn Trotzki)

Der Studie zufolge sind besonders junge Frauen in den unteren Dienstgradgruppen ⁠sowie nicht-heterosexuelle Männer überproportional von Fehlverhalten betroffen. Die Täter seien überwiegend Männer. Neun Prozent der ⁠Soldatinnen und drei Prozent der Soldaten gaben an, in den vergangenen ‌zwölf Monaten körperliches sexualisiertes Fehlverhalten erlebt zu haben. Jeweils zwei Prozent der Frauen und Männer berichteten von sexualisierter Gewalt.

Nur ein Bruchteil der Fälle wird gemeldet

Ein weiteres zentrales Ergebnis der Studie ist das Meldeverhalten: Demnach wird nur ein Sechstel bis ein Drittel der Fälle gemeldet. Als häufigster Grund wurde von den ​Betroffenen genannt, dass sie kein Aufsehen erregen wollten. Zudem fehle es oft an Wissen über Meldewege und insbesondere an Vertrauen in diese. Verfahren würden ‌als belastend empfunden, hinzu komme sozialer Druck durch Kameraden und Vorgesetzte.

Pistorius kündigt Aktionsplan an

Verteidigungsminister Pistorius erklärte bei der Vorstellung der Studie in Berlin, es gebe null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr. Das Ausmaß übersteige die bekannten Meldezahlen deutlich. Als Konsequenz kündigte der SPD-Politiker einen Aktionsplan an, der unter anderem neue Beratungsangebote vorsieht. Zudem soll der Umgang von Vorgesetzten mit gemeldeten Fällen zu einem festen Kriterium bei ihrer dienstlichen Beurteilung werden.

Bei der Dunkelfeldstudie handele es sich um die erste flächendeckende Untersuchung dieser Art in der Bundeswehr, erklärte Pistorius weiter. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hatte dafür rund ⁠45.000 Soldatinnen ⁠und Soldaten angeschrieben, von denen 18 Prozent antworteten. Die ⁠Daten sind den Angaben zufolge wissenschaftlich repräsentativ.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.