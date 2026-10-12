Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt. Dabei soll sich der Roboter der Betroffenen von hinten genähert und sie am Gesäß berührt und Stoßbewegungen ausgeführt haben. Der 16-jährige Besitzer und sein 19-jähriger Begleiter sollen das Geschehen demnach gefilmt, live in sozialen Medien gestreamt und moderiert haben. Geprüft wird nun unter anderem, ob die Bewegungen des Roboters gezielt gesteuert wurden. Die Kölner Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Grundlage.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.