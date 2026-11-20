Deutsche Sicherheitsbehörden erhalten mehr Befugnisse zur Bekämpfung von Cyberangriffen. (imago images / Jochen Tack)

Ein entsprechendes Gesetz hat nach dem Bundestag auch der Bundesrat gebilligt. Die Sicherheitsbehörden können künftig nicht nur präventive Maßnahmen ergreifen, sie haben nun auch den gesetzlichen Auftrag für eine aktive Cyberabwehr. Sie können unter anderem schädlichen Datenverkehr umleiten oder Daten auslesen, löschen und verändern.

Außerdem stimmte die Länderkammer der Reform der Notfallversorgung von Patienten zu. An vielen Klinikstandorten sollen zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden, die nach einer Ersteinschätzung und Dringlichkeit Patienten in die Notaufnahme oder eine Notdienstpraxis weiterleiten. Der Bundesrat stimmte zudem einer Gesetzesänderung zu, wonach Opfer schwerer Straftaten künftig leichter Unterstützung in einem Prozess erhalten können.

Der Bundesrat billigte auch die sogenannte Frühstartrente. Demnach bekommen Kinder ab dem Jahrgang 2020 künftig als Startkapital für die private Altersvorsorge pro Monat 10 Euro vom Staat.

Der Bundesrat stoppte darüber hinaus vorerst das sogenannte Startchancengesetz mit obligatorischen Sprach- und Entwicklungstests für Vierjährige. Er rief dazu den Vermittlungsausschuss an, in dem Bund und Länder nun einen Kompromiss finden wollen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.